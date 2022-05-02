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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر
2 مايو 2022 09:26

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

المصدر: وام
رئيس الدولة
خليفة بن زايد
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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