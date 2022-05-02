حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بحلول عيد الفطر السعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر للسلام على سموه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية التي يحتفي بها المسلمون في كافة بقاع الأرض، من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين ومن وفد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة ومن أعيان المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية. وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم بمناسبة عيد الفطر السعيد داعين المولى عز وجل أن يعيد على سموه هذه المناسبة وهو بموفور الصحة والعافية والخير والبركة، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من النعم والتقدم والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حضر الاستقبال كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن محمد بن سعود القاسمي مدير مجلس التخطيط العمراني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومدراء الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.