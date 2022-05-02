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حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى العيد في خزام
حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى العيد في خزام
2 مايو 2022 09:04

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. وهنأ الإمام في خطبته المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران، وقال: إن يوم العيد هو يوم فرح وسرور وصلة للأرحام لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس. وتناول في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف، ويجب أن يتمسك بها كل مسلم حتى يعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. وتوجه في ختام الخِطبَة بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وترحم على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
عيد الفطر
سعود بن صقر القاسمي
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