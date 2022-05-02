حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. كما أدى الصلاة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية. وألقى فضيلة الشيخ عبدالله الحمادي واعظ وخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة خطبة العيد، دعاهم فيها إلى صلة الأرحام وبر الوالدين ومواصلة الأهل في كل الأوقات، لما في ذلك من عبادة عظيمة وإشاعة للسلام والحياة الطيبة والعلاقات الحسنة. كما حث الخطيب المصلين على الالتزام بالعبادات والعمل الصالح والحرص على أدائها، إلى جانب الحث على أدائها من جانب الأهل والأبناء لما فيها من تربية سليمة تعين المجتمع على الاحتفاظ بالقيم الإسلامية الحميدة، وصلاح أفراده ودوام الخير والبركة. وأشار الخطيب إلى فضيلة العفو بين الناس، وأهمية التعاون والتكافل خاصة بين الأقارب مما يسهم في تقوية الروابط الأسرية وتقوية المجتمع لما فيه من الخير، داعياً الآباء والأمهات إلى الحرص على تربية الأبناء، والحفاظ على الأسرة قوية ومتماسكة. وابتهل الخطيب بالدعاء أن يحفظ الله على الإمارات وشعبها الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح المجتمع. وعقب أداء الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع مهنئيه من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.