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حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس
2 مايو 2022 08:29

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين. وأدى الصلاة إلى جانب سموه .. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين بأم القيوين. وأم المصلين فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد، وقال إن اليوم يوم فرح وتواصل وزيارة الأقارب وصلة الأرحام والجيران، لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس وطاعة لولاة الأمور وحسن المعاملة، مهنئا المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران. وأشار فضيلته في الخطبة إلى بعض من الدروس والعظات الكثيرة والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف والتي يجب أن يتمسك بها كل مسلم حتى يعم الخير وتسود المحبة ..شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد وعلى نعمة الإسلام والأمن في الأهل والأوطان بالإضافة إلى اتقاء الفتن بالالتزام بما أمر الله به ونصت عليه السنة النبوية الشريفة في طاعة ولي الأمر واتباع أمره. ودعا الخطيب في ختام الخطبة المولى عز وجل أن يحفظ ويحمي دولة الإمارات من كل مكروه وأن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية . كما دعا فضيلته بالرحمة والمغفرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين "رحمهم الله" وأن يسكنهم في جنات النعيم. ودعا الخطيب الله العلي القدير بأن يرحم شهداء الوطن الأبرار ويدخلهم جنات النعيم. وبعد الانتهاء من أداء الصلاة والخطبة تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني بالعيد السعيد مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

المصدر: وام
عيد الفطر
حاكم أم القيوين
أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
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