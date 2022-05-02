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شرطة أبوظبي تفاجئ الجمهور في العيد بـ"بطاقات معايدة"
شرطة أبوظبي تفاجئ الجمهور في العيد بـ"بطاقات معايدة"
2 مايو 2022 08:25

فاجأت دورية السعادة المواطنين والمقيمين في المناطق السكنية بأبوظبي والعين والظفرة بوضع شهادة سعادة وعليها عبارة "عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير" على سياراتهم ليلا ليتفاجوا بها صباحاً عند خروجهم لأداء صلاة العيد معبرين عن سعادتهم وبهجتهم بهذه اللفتة الجميلة من شرطة أبوظبي ومثمنين مبادراتها المتميزة في مختلف المناسبات.

وشارك عناصر دورية السعادة الجمهور الفرحة بهذه المناسبة السعيدة متمنين لهم دوام الصحة والسلامة والالتزام بالقيادة الآمنة وحماية مستخدمي الطريق ورعاية الأطفال ومراقبتهم في مختلف المواقع بما يحقق التطلعات في استمرارية السعادة في حياتنا بلا حوادث.

وأكدت شرطة أبوظبي اعتزازها بنشر السعادة والإيجابية في المجتمع موضحة أنه من حق الجمهور مواطنين ومقيمين وزوار أن يشعروا بالسعادة في وطن يؤسس ويعمل من أجل سعادتهم ويؤمن بأن بناء القدرات في مجال السعادة والإيجابية وجودة الحياة عامل مهم وأساسي في نشر الثقافة والوعي وممارستها بشكل عملي يوميا في حياتنا.

ولفتت إلى اهتمامها بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ قيم السعادة والايجابية باعتبارها نمطاً وأسلوب حياة لكل أفراد مجتمع الإمارات من أجل توفير البيئة المثالية لتحقيق التنمية المجتمعية السليمة والمستدامة في مجتمع يصنع سعادته وينشرها في محبة وتسامح وتعايش سلمي مع مختلف الجنسيات حتى أصبحت السعادة رمزا لحضارة وطن يعمل على نشر السعادة في كل حين.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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