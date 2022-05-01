16 فائزاً في مسابقة تلاوة القرآن والدعاء للشيخ زايد

العين (الاتحاد)

شارك 16 فائزاً من طلاب وطالبات مدينة العين في حفل تلاوة القرآن الكريم والدعاء لروح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك خلال المسابقة التي أقيمت في مدرسة اليحر الخاصة بمنطقة العامرة برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً وحضور الشهاوي إبراهيم نائب مدير المدرسة وعدد من الأساتذة ولجنة الإشراف على تنظيم المسابقة وأولياء الأمور، إضافة إلى حضور الطلبة المشاركين في المسابقة الذين فاق عددهم 100 مشارك من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية.

وأشاد راعي الحفل الشيخ سالم بن ركاض في كلمته بالطلبة الذين قدموا مهارتهم في التجويد وقدرتهم على حفظ الآيات وروائع السور القرآنية، مؤكداً أن الاهتمام الذي يحظى به كتاب الله عز وجل وحفظه له أهمية في غرس السلوكيات والقيم الإسلامية السمحاء لدى النشء، معتبراً أن المسابقات الخاصة بالقرآن الكريم تساهم في تأسيس الطلاب بشكل سليم، وتعزز لديهم الحب والمنافسة دائماً وأبداً على الحفظ والتدبر في آيات الله تعالى.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الفائزين في التصفيات النهائية وعددهم 16 طالباً وطالبة، كما تم منح شهادات مشاركة إلى كافة الطلاب والطالبات الذين شاركوا في المسابقة.