شرطة أبوظبي توزع «معايدة العيد» على منتسبيها المناوبين بجامع الشيخ زايد الكبير

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي وبمشاركة دورية السعادة مبادرة توزيع «معايدة العيد» على المناوبين من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية وإدارة تأمين المنشآت وإدارة الأسلحة والمتفجرات وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وثمنت جهودهم في جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن المبادرة تأتي في إطار حرصها على مشاركة المنتسبين المناوبين بهجة العيد السعيد والاطمئنان على سير العمل، مؤكدة اهتمامها برفع الروح المعنوية للمنتسبين بمختلف المواقع وتقديراً لجهودهم المستمرة في خدمة الوطن.