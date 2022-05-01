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محمد بن راشد ومحمد بن زايد: كل عام والسلام والاستقرار يعمان العالم
محمد بن راشد ومحمد بن زايد: كل عام والسلام والاستقرار يعمان العالم
2 مايو 2022 02:38

أبوظبي (الاتحاد) 

 هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وقال سموه، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير… كل عام ونحن لبعضنا أقرب.. وقلوبنا أكثر محبة وتسامحاً وسلاماً… كل عام ونحن بطاعة ربنا أسعد.. عيد سعيد وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال».
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين، بعيد الفطر السعيد.
وقال سموه، عبر «تويتر»: «أبارك لرئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يديم على بلادنا الخير والازدهار والمحبة، وينشر الاستقرار والسلام والوفاق في ربوع البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع».  

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محمد بن زايد
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