حمدان بن زايد: عيد فرح وسرور على وطننا

أبوظبي (وام)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة عيد الفطر السعيد، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، راجياً المولى أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. وقال سموه، عبر «تويتر»: «نهنئ صاحب السمو رئيس الدولة وأصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والحكام وأولياء العهود وشعب الإمارات ومن يقيم على أرضها بمناسبة عيد الفطر السعيد، نسأل الله العلي القدير أن يجعله عيد فرح وسرور وأن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار».