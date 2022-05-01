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طحنون بن محمد: أعاده الله بالخير على الجميع
طحنون بن محمد
2 مايو 2022 02:37

العين (وام)

  هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.. راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.. راجياً المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات وأن يديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. 
وقال سموه عبر «تويتر»: «تهانينا لصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وولي عهده وإخوانهم حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكريم، والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله بالخير والبركة على الجميع».

طحنون بن محمد
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محمد بن زايد
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