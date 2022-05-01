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هزاع بن زايد: أعاده الله بمزيد من الخير والازدهار
هزاع بن زايد
2 مايو 2022 02:38

أبوظبي (وام) 

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بحلول عيد الفطر المبارك راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بوافر الصحة والعافية. كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، متمنياً سموه أن يعيدها عليهم وعلى أهل الإمارات باليمن والبركات. وقال سموه، عبر «تويتر»: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والحكام وأولياء العهود بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله عليهم بوافر الصحة والعافية وبمزيد من الخير والازدهار وكل عام وأنتم بخير».

الإمارات
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