سيف بن زايد: كل عام وأنتم بخير

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات والمقيمين، بعيد الفطر السعيد.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «أطيب التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، وأهنئ الإمارات وأهلها الطيبين وكل من يعيش فيها والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والسعادة والأمان، وكل عام وأنتم بخير».