حكام الشارقة وعجمان وأم القيوين يؤدون صلاة عيد الفطر

الشارقة (وام)

يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين أبناء الجاليات العربية والإسلامية. ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر البديع العامر على مدى يومين، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة. ويؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الفطر في ساحة قصر الزاهر. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في عجمان. ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الزاهر على مدى يومين، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة. كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين. ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، بقصر سموه عصراً، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.