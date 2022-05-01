ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بحلول عيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد)

رفع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها عليهم بالخير واليمن والبركات.