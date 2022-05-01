بن بيه يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام

أبوظبي (وام)

رفع معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة عيد الفطر السعيد. كما هنأ رئيس المجلس شعب دولة الإمارات بهذه المناسبة السعيدة والشعوب العربية والإسلامية كافة، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعائلة الإنسانية جمعاء بالخير والسلام والسعادة.