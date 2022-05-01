الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
بن بيه يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام
عبدالله بن بيه
2 مايو 2022 02:37

أبوظبي (وام)

رفع معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة عيد الفطر السعيد. كما هنأ رئيس المجلس شعب دولة الإمارات بهذه المناسبة السعيدة والشعوب العربية والإسلامية كافة، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعائلة الإنسانية جمعاء بالخير والسلام والسعادة.

عيد الفطر
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
عبدالله بن بيه
خليفة بن زايد
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
محمد بن زايد: السلام طريق تحقيق تطلعات الشعوب إلى الازدهار
الإمارات
محمد بن زايد: السلام طريق تحقيق تطلعات الشعوب إلى الازدهار
اليوم 10:15
«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!
الرياضي
«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!
اليوم 09:55
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: دور قواتنا المسلحة ممتد في الخمسين الثانية وما يليها
اليوم 09:11
رئيس الدولة: السادس من مايو محطة فارقة في مسيرتنا الاتحادية
الإمارات
رئيس الدولة: السادس من مايو محطة فارقة في مسيرتنا الاتحادية
اليوم 09:05
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى أمام الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين
اليوم 08:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©