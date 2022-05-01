حصة بوحميد: مكارم تدخل السرور والفرح

دبي (الاتحاد)

ثمّنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة والمسجلين في الحكومات المحلية في إمارات الدولة، لمن هم دون سن 18 عاماً، مشيرة معاليها إلى أن عيدية سموه تجسد اهتمام القيادة بكافة فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الأطفال الذين يعتبرون ثروة الوطن ومستقبله، كما تعكس الحرص على إدخال السرور والفرح على كافة أفراد الأسرة.

وقالت: إن عيدية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأتي بعد أيام على مكرمة سموه أيضاً بمناسبة شهر رمضان المبارك، بصرف 340 مليون درهم، للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية في الوزارة وعلى مستوى الحكومات المحلية في إمارات الدولة، فضلاً عن المساعدات التي تصرف لهم شهرياً، ضمن الدعم الاجتماعي المقدم إلى جميع الفئات المستحقة.