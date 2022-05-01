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مغير الخييلي: عيدية محمد بن زايد للأسر المستفيدة تضاعف فرحة العيد
مغير الخييلي
2 مايو 2022 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر، تضاعف فرحة العيد وتعكس الروح التي يتحلى بها سموه تجاه شعبه، التي ورثها عن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وقال الخييلي، إن هذه العيدية تجسّد الروح السخية بالعطاء والترابط القوي بين القيادة والشعب، خاصة هذه العيدية موجهة للأطفال دون الـ 18 عاماً، مما يؤكد الإدراك العالي لسموه تجاه هذه الفئة كونها أكثر الفئات ارتباطاً بالعيد وأجوائه، مما يضفي الفرحة والسرور والسعادة في نفوس هؤلاء الأطفال وأسرهم في الوقت ذاته. وأضاف معاليه، أن هذه المبادرة تجعلنا جميعاً، كجهات معنية، أن نتخذ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نموذجاً للأب في تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بالأسر المستفيدة، واتباعه نهجاً راسخاً في إدخال السرور في قلوبهم.

الإمارات
مغير الخييلي
أبوظبي
محمد بن زايد
عيد الفطر
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