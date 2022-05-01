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ناعمة المنصوري: عيدية محمد بن زايد على أبنائه وبناته الأطفال لفتة أبوية حانية
ناعمة المنصوري
2 مايو 2022 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

 أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن مبادرات القيادة الرشيدة لإسعاد مجتمع الإمارات، خاصة الأطفال، تجسد بشكل جلي الدعم والرعاية المتواصلة للأطفال في الإمارات وحرص القيادة على إدخال البهجة والفرحة عليهم في عيد الفطر المبارك، لتجعل العيد عيدين بهذه المبادرة الكريمة.
وقالت في تصريح لها: إن عيدية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أبنائه وبناته الأطفال، تمثل لفتة أبوية حانية على براعم المستقبل وأسرهم، بما يسهم في تعزيز التنشئة الاجتماعية السليمة.
وأضافت: إن قيادتنا الرشيدة تضرب لنا أروع الأمثلة في حب الوطن والمواطنين وجعل شعبها في قمة أولوياتها، والذي يظهر دائماً من خلال إطلاق المبادرات، وتقديم الدعم والرعاية لهم، بما يدخل البهجة والسرور على قلب كل من يعيش على أرض الإمارات التي ستظل عنوان ووطن الإنسانية والسعادة والتضامن الإنساني والسلام والمحبة.

ناعمة المنصوري
الإمارات
محمد بن زايد
عيد الفطر
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