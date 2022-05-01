290 أماً وطفلاً استفادوا من «فوالة العيد» بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

نظمت لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر بدبي، فعالية «فوالة العيد» في إمارة أم القيوين، استفاد منها 90 أماً من المواطنات والمقيمات، و200 طفل، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال علي حسن العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة بأم القيوين، إنه تم توزيع 1200 سلة فواكه وحلويات على الأسر المسجلة لدى اللجنة، وأسر نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بأم القيوين، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية ونقدية على الأمهات والأطفال، احتفالاً بهذه المناسبة الدينية.

وأشار إلى أن اللجنة تهدف من خلال برامجها وأنشطتها الخيرية المتعددة، إعانة المحتاجين والأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم خلال أيام رمضان وعيد الفطر المبارك، وتقدم لهم المساعدة بناء على دراسة لأحوالهم وظروفهم المعيشية.

وأضاف أن الفعالية جاءت بالتعاون أهل الخير والمحسنين، وبمشاركة أصحاب المحال التجارية، حيث بادروا بالتبرع لمساعدة الحالات المسجلة لدى اللجنة، وإدخال الفرحة في قلوبهم مع قدوم العيد، مثمناً عطاءهم المستمر وتواصلهم في عمل الخير ومد يد العون لكافة شرائح المجتمع.

وقال علي العاصي، إن اللجنة أقامت خيمة مكيفة لتوزيع «فواله العيد»، تشتمل على سلال تضم أنواعاً مختلفة من الفاكهة، إضافة إلى علب بسكويت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد أن هدية الأمهات اشتملت على «بخور وعطور وأقمشة»، بمناسبة عيد الفطر، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تقديم المساعدة ومد يد العون للأسر المتعففة والمحتاجة، والوصول إلى المحتاجين في أماكن إقامتهم، من أجل مساعدتهم وتوفير احتياجاتهم، خاصة في فترة أزمة الجائحة، التي تأثر بها الكثير.