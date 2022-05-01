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«أراضي دبي» توزع «كسوة العيد» على الأطفال اليتامى
خلال تكريم الجهات المشاركة في المبادرة (من المصدر)
2 مايو 2022 02:36

دبي(الاتحاد)

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بإدارة الاتصال المؤسسي، حملتها الاجتماعية «كسوة العيد لليتامى» والتي تعدّ جزءاً من مبادرة الحقيبة الرمضانية، المبادرة المجتمعية التي أطلقتها الدائرة مع بداية شهر رمضان الفضيل، بحيث شهد الأسبوع الأول من الحملة إطلاق مشروع المير الرمضاني، ومشروع إفطار صائم خلال الأسبوع الثاني، بالإضافة إلى يوم العمل الإنساني الإماراتي خلال الأسبوع الثالث، لتختتم الحملة في الأسبوع الرابع بمشروع «كسوة العيد لليتامى». وبدأت الدائرة في تنفيذ الحملة الإنسانية «كسوة العيد» بالتعاون مع جمعيّة بيت الخير، وبرعاية من شركة ستراتا غلوبل، بهدف توفير كسوة العيد للعديد من الأطفال اليتامى، تعزيراً لروح التعاون والمشاركة في الفعاليات المجتمعية الخيرية التي تدخل الفرح وترسم البهجة على وجوه اليتامى من الأطفال.

عائد كبير
قال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «تنطلق الدائرة في مبادراتها الإنسانية من المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها، وتلتزم بتعزيز حضورها في المجتمع، وتحديداً في شهر رمضان الفضيل، حيث تتسع دائرة الأفراد الراغبين في المشاركة بالحملات والمبادرات المجتمعية والإنسانية، التي تستهدف العديد من الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل». وأضاف البدواوي: «إن خطوة توزيع كسوة العيد لها عائد كبير، خاصة على الناحية النفسية للأطفال الفقراء والأيتام، يتمثل في إدخال فرحة العيد إلى قلوبهم الصغيرة، كذلك تخفيف معاناة أبناء الأسر المتعففة خلال الشهر الفضيل وأيام العيد المباركة».

 

دبي
دائرة الأراضي والأملاك
أراضي دبي
كسوة العيد
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