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«مرشدات الشارقة» تعزز قيم العطاء والإبداع
«مرشدات الشارقة» تنظم أنشطة ذات طابع إنساني (وام)
2 مايو 2022 02:36

الشارقة (وام)

نظّمت مفوضية مرشدات الشارقة، خلال شهر رمضان المبارك، عدداً من ورش العمل والمبادرات الإبداعية والأنشطة ذات الطابع الإنساني، والمسابقات التي استهدفت إبراز مهارات منتسباتها وتحفيزهنّ على خدمة المجتمع، وتشجيعهنّ على الاشتراك في دعم المحتاجين ونشر ثقافة المبادرة للأعمال الخيرية في أوساطهنّ. 
وقالت شيخة الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة: «نحرص في المفوضيّة باستمرار على توفير منصة مناسبة للفتيات تمكنهنّ من تطوير إمكاناتهن إلى أقصى حد ومع كلّ موسم رمضاني مبارك نكثّف أنشطتنا ومبادراتنا لتحفيز منتسبات المفوضيّة على الاستفادة من شهر العطاء في تنمية مهاراتهن وخدمة مجتمعهن، وينصبّ تركيزنا في رمضان على المبادرات والورش التي من شأنها أن تسهم في إلهام المنتسبات وتعزيز الشعور لديهنّ بأهمية القيام بالأعمال التطوعية التي تُعد من أساسيات الحركة الإرشادية، والتي تتماشى بدورها مع القيم الاجتماعية والتقاليد الراسخة في دولة الإمارات». 
وشملت المبادرات التي نظّمتها «مرشدات الشارقة» في هذا الشهر الفضيل، إطلاق حملة المير الرمضاني السنوية، والتي تندرج ضمن حملات «بادر لتسعد» التابعة للمفوضيّة، ساهمت خلالها المنتسبات في جمع كمية من الاحتياجات الغذائية للأسر المتعففة، ليتم توزيعها على شكل سلال غذائية لمستحقيها في 42 صندوقاً، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية. 
واستهدفت المفوضية من حملة المير الرمضاني تدريب العضوات المنتسبات، ضمن الفئات العمرية بين 7 و25 عاماً على ثقافة العطاء وأهمية مساعدة الآخرين، وزيادة وعي المرشدات حول قيمة العمل التطوعي، وتوفير فرص تطوع للمنتسبات لإبراز دورهنّ الفعال في المجتمع تزامناً مع أجواء الشهر الكريم. وضمن حملة «من أنا» التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير خلال شهر رمضان المبارك بهدف دعم المحتاجين عبر الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، من خلال تقديم منح دراسية ودفع تكاليف عمليات جراحية لإنقاذ حياة المرضى الذين تتطلب حالاتهم التدخل العاجل.

الشارقة
مفوضية مرشدات الشارقة
رمضان
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