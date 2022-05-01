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«الصحة» تحذر من سوء استخدام أجهزة التصوير الإشعاعي
«الصحة» تحذر من سوء استخدام أجهزة التصوير الإشعاعي
2 مايو 2022 02:36

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لجميع المنشآت الصحية والصيدلانية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، توصي بالاستخدام المقصود لبرامج التصوير الإشعاعي المستخدم في حالات انسداد الشرايين الكبيرة في الدماغ، والتي تتسبب في السكتات الدماغية الحادة، مشيرة إلى أنها استندت في ذلك التحذير، إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، حيث أوصت بالالتزام بالاستخدام المقصود لهذا النوع من الأجهزة. 
وأجهزة LVO CADt هي أجهزة برمجية تهدف إلى المساعدة في تحديد الأولويات، وفرز النتائج المشتبه بها LVO، بناء على نتائج الفحوصات الإشعاعية للدماغ. 
ولا توفر أجهزة LVO CADt معلومات تشخيصية ولا تعوض وجود تقرير أخصائي الأشعة، وتشير التقارير بان بعض ممارسي الرعاية الصحية قد لا يكونون على دراية بالاستخدام المقصود لهذه الأجهزة، وعدم استخدام أجهزة LVO CADt على النحو المقصود قد يؤدي إلى التشخيص الخاطي ء، وبالتالي إلى إصابة المريض أو الوفاة. وأضحت التوصيات في التعميم، أن أجهزة LVO CADt لا تحدد سوى الفحوصات الإشعاعية ذات النتائج المشتبه فيها، ولا ينبغي أبداً استخدامها كبديل لتقرير أخصائي الأشعة، وإدراك بأن أجهزة LVO CADt لا تستبعد وجود LVO، وعلى ممارسي الرعاية الصحية أن يكونوا على علم بتصميم أجهزة LVO CADt، ويتضمن ذلك فهم الأوعية الدموية (الشرايين) لاكتشاف LVO، وأجهزة LVO CADt قد لا يكشف جميع الأوعية الدموية داخل الجمجمة.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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