إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير السمات المناخية لشهر مايو الذي يصدره المركز الوطني للأرصاد، عن ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال مايو، إذ يعتبر هذا الشهر من أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، في هذا الشهر يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

كما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتدد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار، كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر أبريل خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

ووفقاً للإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية لهذا الشهر، بالنسبة لدرجة الحرارة، فإن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 30.5 و33.5°م.، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت 50.2°م على أم الزمول ومطار الفجيرة سنة 2009، أما أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2005 والتي بلغت 9.0°م.

وفيما يتعلق بالرياح يبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة، أما أعلى سرعة رياح 117.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010، أما بالنسبة إلى الرطوبة، فيكون متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 39%، ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 54% إلى 82%، فيما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14% إلى 22%

أما أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية فكان في سنة 2016، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب يومي ضباب، و11 يوماً ضباباً خفيفاً، وأما الأمطار فكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 134.4 ملم على الفلي في سنة 1981.