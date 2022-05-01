الشارقة تحتفل غداً بيوم العمال في الحديقة العمالية

الشارقة (الاتحاد)

هنأت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة العمال وجهات العمل بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، متمنية لهم في هذه المناسبة الصحة والسلامة. وأعلنت أنها أنهت الاستعدادات لإقامة احتفالية لهم بهذه المناسبة يومي 3 و4 مايو في حديقة الصجعة العمالية. وقال سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في رسالة «الهيئة»: «يسرنا في هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بمناسبة يوم العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو من كل عام، أن نهنئ العمال وجهات العمل، متمنين لهم الصحة والسلامة. كما يسرنا أن نعلن عن استئناف إقامة الاحتفالات بهذه المناسبة بعد توقف بسبب جائحة (كورونا). وقد أنهينا الاستعدادات لإقامة الاحتفالات العمالية يومي 3 و4 مايو في الحديقة العمالية بمنطقة الصجعة الصناعية بالشارقة». وأضاف: «يأتي احتفالنا بيوم العمال تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، المطالبة بتوفير بيئة عمل لائق للعمال وأصحاب العمل». وأشار إلى أن الاحتفالات لهذا العام ستكون بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتشمل المحاضرات التوعوية والتثقيفية والتعليمية والفحوص الطبية المجانية للعمال، وكذلك فحوص الأسنان المجانية والحفلات الموسيقية والغنائية والترفيهية لهم، بما في ذلك جلسات يوغا». ووجه القصير الدعوة للعمال وأصحاب العمل بهذه المناسبة إلى المشاركة في احتفالية يوم العمال لترسيخ مبادئ التضامن والتكاتف، ولنسهم جميعاً في إيجاد بيئة العمل الجاذبة في إمارة الشارقة.