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«دورية السعادة» تشارك في تعزيز انسيابية الحركة المرورية
من مشاركات دورية السعادة (من المصدر)
2 مايو 2022 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

كثفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي دورياتها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية بمختلف المناطق القريبة من مراكز التسوق في أبوظبي، منعاً لحدوث اختناقات مرورية قد تنتج عن زيادة حركة المركبات على الطريق، ضمن جاهزيتها لعيد الفطر المبارك.
وشاركت دورية السعادة ودوريات المرور في نشر السلوكيات الإيجابية للسائقين، وتضمنت المبادرة توزيع الورود على المشاة ومستخدمي الطرق، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور والعبور الآمن من المناطق المخصصة لعبور المشاة، والحذر والانتباه أثناء العبور، وعدم الانشغال بالرد على الهاتف خلال العبور.
وحث العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات السائقين، إلى الالتزام بقوانين السير وتجنب السرعة الزائدة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام حزام الأمان والتعاون مع دوريات المرور في تعزيز الانسيابية المرورية والالتزام بالقيادة الآمنة.
ومن جانبه، دعا العقيد أحمد خادم القبيسي، نائب مدير إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات، الجمهور إلى التعاون المستمر مع رجال الشرطة، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على مضاعفة جهودها لتعزيز أمنهم وسلامتهم.
وذكر أن المناطق القريبة من مراكز التسوق شهدت كثافة كبيرة في الحركة المرورية للمركبات والمشاة، وحرصت المديرية على تنظيم حركة السير وتعزيز الانسيابية المرورية. وحث مستخدمي المركبات بعدم الوقوف خلف المركبات، والحرص على اصطحاب الأطفال وعدم تركهم بمفردهم في المركبات خلال التسوق، حمايةً لهم من حوادث الاختناق. 

دورية السعادة
عيد الفطر
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