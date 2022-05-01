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بلدية أبوظبي تنظم ورشتين توعويتين بمناسبة يوم العمال
بلدية أبوظبي تنظم ورشتين توعويتين بمناسبة يوم العمال
2 مايو 2022 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، ورشتين افتراضيتين تزامناً مع يوم العمال العالمي، بهدف تسليط الضوء على أهمية ودور العمال في بناء مدينتنا الجميلة، ومشاركتهم الكبيرة في مسيرة التنمية، وكذلك إبراز دور العمال في تنمية المجتمع والنهضة العمرانية التي تشهدها أبوظبي، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العمال، وذلك ضمن إطار التزام البلدية بتعزيز الصحة العامة للعمال.
وتضمنت الورشة الأولى، التي نظمها مركز بلدية مصفح بالتعاون مع المدينة العمالية في مصفح ومجموعة vps الطبية ومركز شرطة مصفح، مسابقة تنشيطية للعمال، وتوزيع جوائز متنوعة على العمال بهدف تثقيفهم وإسعادهم وتعزيز التواصل الفعال بين البلدية وكافة شرائح المجتمع، كما تحدث في الورشة بلغة الأوردو مجموعة من الأطباء المتخصصين، حيث تم توفير شاشات عرض كبيرة في المدن والسكنات العمالية لحضور الفعالية عن بعد، ولكي تعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من العمال.
كما نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد احتفالية افتراضية للعمال في مدينة زايد، تزامناً مع يوم العمال العالمي، وذلك بهدف إبراز المكانة المحترمة للعمال وتقدير جهودهم المبذولة ودورهم في دعم التنمية الشاملة، وتعبيراً عن شكرهم وتقديرهم كشريحة مجتمعية ذات أهمية كبيرة، تحظى بكل أسباب الرعاية والاهتمام. 

أبوظبي
بلدية أبوظبي
يوم العمال العالمي
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