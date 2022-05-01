شرطة أبوظبي تحتفي بـ «يوم العمال العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، وكرمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية عدداً من العمال والمستخدمين، ووزعت عليهم الهدايا تقديراً لجهودهم في مسيرة التنمية والتطور.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، أن التكريم يأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتعزيز قيمة الاحترام وبناء الإنسان.

ولفت إلى حرص المديرية المستمر على تقدير الخدمات والجهود التي يقدمها العاملون في مختلف المجالات، مؤكداً أن التكريم يمثل لفتة شكر وعرفان لجهود العمال والمستخدمين المتفانين وإخلاصهم في العمل، ونفذت المديرية نقاط توعية مرورية ميدانية للسائقين من فئة العمال في الظفرة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي تزامناً مع يوم العمال العالمي.