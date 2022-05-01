شرطة رأس الخيمة: فئة العمال تحظى باهتمام خاص

رأس الخيمة (وام)

وزعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من خلال إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، هدايا على فئة العمالة المساندة، تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو في كل عام. وتأتي هذه المبادرة حرصاً شرطة رأس الخيمة على بسط الأمن والأمان، والمحافظة على جودة الحياة لكافة شرائح المجتمع. وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن فئة العمال تحظى باهتمام خاص ومنقطع النظير في الإمارات، من خلال منحهم كافة الحقوق لضمان الحياة الرغيدة والسعادة واستقرار الحياة دون تمييز أو محاباة وتوفير احتياجاتهم دون قصور، باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة.

وقال: «تأتي مشاركة شرطة رأس الخيمة بهذه المناسبة العالمية تماشياً مع ترسيخ دورها الإيجابي، وتأكيداً على القيم الإنسانية التي تحرص عليها وسعيها الدائم للتواصل مع كل شرائح المجتمع، تعزيزاً لقيم التكافل والتراحم في مجال البذل والعطاء التي تنتهجها القيادة العامة في مجال العمل الخيري.