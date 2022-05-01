565 إجراءً تفتيشياً على المنشآت  غير الغذائية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت بلدية منطقة الظفرة جولات ميدانية تفتيشية لمتابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي والامتثال للوائح والقوانين المنظمة على المنشآت غير الغذائية والخاضعة للرقابة الصحية من خلال الجولات الميدانية، وتم خلالها تنفيذ أكثر من 565 إجراءً تفتيشياً خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، أسفر عن تحرير 10 إنذارات ومتابعة، كما تم إغلاق 11 إنذاراً سابق، فيما تحرر 3 مخالفات.

وكانت بلدية منطقة الظفرة قد نفذت 4522 زيارة تفتيشية، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، لمتابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي والامتثال للوائح والقوانين المنظمة على المنشآت غير الغذائية والخاضعة للرقابة الصحية من خلال الجولات الميدانية. وقد تم خلال الزيارات التفتيشية تحرير 176 إنذاراً، وبلغ عدد الإنذارات المغلقة 177 إنذاراً.

وتهدف الجولات التفتيشية إلى المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع. وتشمل المراكز غير الغذائية مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والورش بالمناطق الصناعية وصالات الألعاب وتسلية الأطفال وأحواض السباحة وخزانات المياه.

وتواصل البلدية حملاتها التوعوية والتفتيشية على مستوى مدن المنطقة، لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع والعاملين في تلك المنشآت بأهمية المحافظة على النظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة للمحافظة على سلامة الجميع.

وتحرص بلدية الظفرة على تنفيذ الحملات التوعوية والتفتيشية لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من تطبيق الشروط الصحية لممارسة النشاط من أجل رفع جودة الخدمات، وتمت التوعية بالمخاطر الصحية الناجمة عن الممارسات السلبية التي تؤدى لانتقال الأمراض المعدية. وكذلك بالأمراض التي تنقلها أدوات الحلاقة وسبل الوقاية منها، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة آمنة ومتميزة.