125 ألف متابع لبرامج التثقيف الصحي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس، فعاليات حملتها السنوية الرمضانية «هلال الصحة»، التي أطلقتها عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وشهدت الحملة التي استمرت على مدار شهر رمضان الفضيل تفاعلاً ومشاركة واسعة من أفراد المجتمع، بما تضمنته من فعاليات توعوية وبرامج تثقيفية مهمة عززت من مستوى الوعي الصحي لهم بالفوائد الصحية للصيام ودوره في علاج بعض الأمراض المزمنة، ومكنتهم من تبني أفضل الممارسات الصحية والغذائية، حيث وصل مستوى انتشار الحملة عبر قنوات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 125 ألف متابع.

ونظمت الإدارة خلال الحملة التي جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، 8 محاضرات وورش تثقيفية افتراضية، قدمها نخبة من الأطباء والمختصين الصحيين في المجالات الصحية والغذائية من داخل الدولة وخارجها، وشهدت مشاركة ما يزيد على 700 شخص من كافة الفئات العمرية، فضلاً عن نشر 94 منشوراً توعوياً وصحياً، و30 وصفة صحية غذائية تضمنت نصائح وإرشادات عن أهمية تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة ودورها في تعزيز صحة الجسم.

وأعربت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن سعادتها بنجاح الحملة، والذي جاء ثمرة رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ودعم سموها المتواصل للإدارة ولكافة الفعاليات التي تطلقها بهدف تحسين السلوكيات المرتبطة بالصحة، وتعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع، مشيرةً إلى أن المتابعة الواسعة من قبل أفراد المجتمع للرسائل التثقيفية الصحية التي تضمنتها الحملة، جاء في ظل ما شهدته من فعاليات وأنشطة توعوية قدمت للجمهور محاور صحية وطبية مهمة حول سبل تبني نمط حياة صحي وغذائي سليم، بالإضافة إلى السمعة الرائدة للحملة التي باتت تتمتع بها كواحدة من أهم الفعاليات التوعوية الصحية التي يتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت إيمان راشد سيف: إن النجاح الذي حققته الحملة يدفعنا لبذل المزيد من الجهود، حيث ستسعى الإدارة خلال العام القادم إلى تنظيم المزيد من الفعاليات وابتكار برامج نوعية تضمن تمكين الحملة من مواصلة تحقيق أهدافها، وتقدمت سعادتها بجزيل الشكر لجميع المشاركين والمساهمين والداعمين لهذه الفعالية التوعوية، وخصت بالذكر نادي سيدات الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وناشئة الشارقة، وشركة مياه «زلال»، لدورهم البارز في إنجاح هذه الحملة التثقيفية والتوعوية.

حلقات تلفزيونية توعوية

شهدت الحملة توزيع مليون عبوة مياه «زلال» وتنظيم مسابقات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارة، إلى جانب نشر كتيب إلكتروني تضمن وصفات غذائية عالمية صحية، وكتيب إلكتروني كدليل إرشادي للصائمين، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، في حين حرصت الإدارة ومن خلال برنامج «صحة وحياة» وبالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على تقديم 28 حلقة تلفزيونية سلطت من خلالها الضوء على الفوائد الصحية للصيام ودوره في علاج بعض الأمراض المزمنة.