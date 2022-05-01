توزيع كسوة العيد على نزيلات «إصلاحية دبي»

دبي(الاتحاد)

وزعت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، بالشراكة مع «متاجر زوم اينوك»، كسوة العيد على نزيلات سجن النساء، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وحضر تسليم الكسوة، العقيد جميلة الزعابي، مدير سجن النساء، والدكتور عادل العلي، مدير أول لإدارة الصحة والسلامة والبيئة في اينوك، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين. وأكدت العقيد جميلة الزعابي، حرصهم على إشراك النزيلات بمختلف المناسبات المجتمعية، الدينية والوطنية، وخلق بيئة اجتماعية تهون عليهن قضاء محكوميتهن، وتشعرهن بالمحبة والألفة.