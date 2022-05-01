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محمد بن زايد يبارك لرئيس الدولة ونائبه والحكام بمناسبة عيد الفطر
محمد بن زايد
1 مايو 2022 20:44

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وكتب سموه، على تويتر، «أبارك لرئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أدعو الله أن يديم على بلادنا الخير والازدهار والمحبة، وينشر الاستقرار والسلام والوفاق في ربوع البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خليفة بن زايد
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