إعلان مواقيت صلاة عيد الفطر

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، اليوم الأحد، مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2022 مـ /1443 هجري في إمارات الدولة. ونشرت الهيئة، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جدولا يوضح تلك المواقيت.
بدوره،أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وجامع الشيخ خليفة الكبير في العين أن "صلاة عيد الفطر المبارك، ستقام غداً الاثنين الموافق 1 شوال 1443 هــ / 2 مايو 2022م، في تمام الساعة 7:00 صباحاً".
وأضاف المركز، في تنويه نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) في حسابها على تويتر، "حرصا على السلامة العامة وصحة الجميع، يدعو المركز جموع المصلين للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة والصادرة من الجهات المختصة في الدولة".