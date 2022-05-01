الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة شمالاً وشرقاً، مثيرة الغبار نهاراً. وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطرب الموج مساء. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 31: 14 والمد الثاني عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 08:12 والجزر الثاني عند 19:43. بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطرب الموج مساء. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثاني عند الساعة 22:04 والجزر الأول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.