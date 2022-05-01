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شرطة أبوظبي تنشر تنبيهاً خاصاً بعيد الفطر
دورية لشرطة أبوظبي
1 مايو 2022 18:16

دعت شرطة أبوظبي سائقي الشاحنات وحافلات نقل العمال (50 عاملاً فأكثر) إلى الالتزام بقرار منع الحركة في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي، بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل (جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع) خلال عيد الفطر السعيد، اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 ولغاية الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم.
وأضافت، في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «يستثنى من قرار المنع مركبات الدعم اللوجستي ومركبات شركات النظافة العامة».
وقالت شرطة أبوظبي إنه «سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية، بهدف توفير الانسيابية المرورية».
وحثت السائقين عموماً على التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
عيد الفطر
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