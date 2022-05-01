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شرطة الفجيرة تستكمل استعداداتها لعطلة عيد الفطر السعيد
شرطة الفجيرة تستكمل استعداداتها لعطلة عيد الفطر السعيد
1 مايو 2022 15:57

أكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الفطر السعيد، من خلال تكثيف تواجد وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية مع التركيز على المناطق والمرافق السياحية في الإمارة التي يتزايد التوافد عليها أثناء أيام العيد، لتسهيل حركة السير وانسيابية حركة المرور.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته القيادة برئاسة سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، لبحث ومناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة خلال إجازة عيد الفطر السعيد بحضور نائب القائد العام والمدراء العامين ومدراء الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة.

ودعا القائد العام لشرطة الفجيرة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة. ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين والزائرين للإمارة خلال إجازة عيد الفطر السعيد إلى اتخاذ الحيطة والحذر، أثناء القيادة في المناطق الجبلية والأودية والمناطق المنخفضة مؤكدة أن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي أي مكالمات أو استفسارات أو بلاغات على الرقم 999.

المصدر: وام
عيد الفطر
شرطة الفجيرة
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