شرطة عجمان تنشر 45 دورية لتأمين الحركة المرورية خلال العيد

استكملت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان خطتها الأمنية المتكاملة لتعزيز الأمن والسلامة وتأمين الحركة المرورية للمواطنين والمقيمين والزوار في كافة أرجاء الإمارة خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إن الإدارة ستقوم بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرقات الرئيسية في مختلف مناطق الإمارة، وذلك منعاً لتشكل الازدحام.

وأكد الفلاسي أنه سيتم نشر 45 دورية مرورية ودورية أمان في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية والحد من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق عجمان، مشيراً إلى أن هذه الخطة تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية خلال النهار، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش وتهور، واللهو بالمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفة.

وناشد مدير إدارة المرور والدوريات الجمهور من سائقي المركبات عموماً، والسائقين من فئة الشباب خصوصاً إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بالقانون المروري على الطرقات، متمنياً لهم الأمن والسلامة وعيد فطر سعيد خالٍ من الحوادث.