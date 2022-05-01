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شرطة دبي تدعو الجمهور للالتزام بالإجراءات الاحترازية
شرطة دبي تدعو الجمهور للالتزام بالإجراءات الاحترازية
1 مايو 2022 14:30

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، عبر تكثيف ونشر الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام. وتقدم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بهذه المناسبة بأصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى كافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

ودعا معاليه كافة أفراد الجمهور إلى الالتزام بنهج القيادة الرشيدة بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد في الأماكن السياحية والشواطئ والمراكز التجارية، واتباع إرشادات السلامة العامة والتعليمات ذات الصلة، حفاظاً على الإنجازات التي حققتها الدولة في السيطرة على الجائحة.

وثمن جهود ضباط شرطة دبي وكافة موظفيها في السهر على راحة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الفطر السعيد، حرصاً منهم على تأمين مناطق الإمارة والأسواق والطرق وكافة الأماكن لينعم الناس بالسعادة والأمان، واستجابتهم السريعة لكافة البلاغات على مدار 24 ساعة، والعمل دون كلل أو ملل حتى في الإجازات والمناسبات الدينية والوطنية. وحث مستخدمي الطريق على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، كما دعا أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم في الأماكن العامة، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس، وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة، متمنياً للجميع قضاء إجازة سعيدة بمناسبة عيد الفطر. 

المصدر: وام
عيد الفطر
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شرطة دبي
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