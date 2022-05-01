«الأرصاد» يعلن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام العيد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مائلاً للحرارة إلى حار ومغبر أحياناً نهاراً ومعتدلاً ليلاً، ولطيف الحرارة على المناطق الجبلية الشرقية بوجه عام، ورطباً على السواحل في ساعات الليل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباح يومي الاثنين والجمعة، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر يوم الجمعة.

الرياح شمالية غربية بوجه عام تتحول أحياناً إلى جنوبية غربية ليلاً، معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء.

البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان ويصبح خفيفاً إلى متوسط الموج يومي الخميس والجمعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة.. السواحل والجزر 31 - 38. المناطق الداخلية 37 - 43. المناطق الجبلية 22 - 31. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة.. السواحل والجزر 23 - 27. المناطق الداخلية 19 - 25. المناطق الجبلية 16 - 24.