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الإمارات
قرقاش: محمد بن زايد قاد حراكاً دبلوماسياً في رمضان لاستقرار المنطقة
أنور قرقاش
1 مايو 2022 14:04

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لقاءات وزيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال شهر رمضان جاءت بهدف تعزيز التشاور والتنسيق والحرص على استقرار ومستقبل المنطقة.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «حراك دبلوماسي نشط قاده بكل حكمة واقتدار سمو الشيخ محمد بن زايد خلال شهر رمضان الفضيل تجلى في العديد من الزيارات الخارجية واللقاءات المهمة وآخرها لقاء رئيس مجلس الرئاسة اليمني ورئيس الوزراء الباكستاني وذلك في سبيل تعزيز التشاور والتنسيق والحرص على استقرار ومستقبل المنطقة».

وأضاف معاليه: «موقع الإمارات المركزي سياسياً وتنموياً، وحكمة قيادتها وشفافيتها مع الأشقاء والأصدقاء والتي يجسدها الشيخ محمد بن زايد، تقع في صلب تواصل الخير الذي يقوده سموه إيمانا بأن مفتاح الأمن والازدهار هو بيد دول المنطقة، ففي تعاونها وعملها المشترك يكمُن النجاح وازدهار وتقدم شعوبها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
أنور قرقاش
محمد بن زايد
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