محمد بن زايد يأمر بصرف «عيدية» لأبنائه الأطفال من الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة والمسجلين في الحكومات المحلية في إمارات الدولة، وتشمل الأطفال دون سن 18 عاماً.. وذلك لإدخال البهجة والسرور في نفوس جميع الأطفال في هذه المناسبة المباركة. وتأتي مبادرة سموه تجاه الأطفال في إطار اهتمامه بمشاركة أبنائه الأطفال وعائلاتهم فرحة العيد والحرص على نشر الفرح والسعادة لدى فئات مجتمع الإمارات كافة في جميع المناسبات.