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الإمارات
مبادرات «عونك يا وطن» تتجاوز 600 ألف درهم
محمد بن حم
1 مايو 2022 02:48

العين (الاتحاد)

 اختتم فريق «عونك يا وطن» التطوعي جدول فعالياته ومبادراته خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022 بمجموع مبالغ تجاوزت 600 ألف درهم توزعت على أنشطة الفريق المجتمعية خلال الشهر الفضيل.
وتنوعت الحملات الرمضانية لفريق «عونك يا وطن»، وضمت «المير الرمضاني» و«إفطار صائم» ومبادرة «سبحة وسجادة» و«كسرة إفطار»، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 10 آلاف كيلوجرام لحم على الأسر المتعففة في جميع مناطق مدينة العين.
واستمرت حملة إفطار صائم طوال أيام شهر رمضان بإجمالي يفوق 6500 وجبة وزعت في مدنية العين وضواحيها لأهل العوز والكفاف بهدف نشر ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات.
وخلال حملة المير الرمضاني تم توزيع ما مجموعه 195 كرتونة معبأة بالمواد الغذائية الأساسية وزعت على الأسر المتعففة في جميع مناطق مدينة العين.
وتم خلال شهر رمضان المبارك توزيع أكثر من 10 أطنان من اللحوم على الأسر المتعففة في جميع مناطق مدينة العين وخارجها ضمن آلية عمل محددة.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي: «رمضان موسم الخير والإحسان، وقد نجح فريق (عونك يا وطن)، في إدارة حملاته الرمضانية، ونتائجه في ازدياد من عام إلى آخر».
وتابع: «نحرض في رمضان من كل عام على إطلاق عددٍ من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تتوافق مع قيم شهر رمضان الفضيل والعادات الأصيلة لترسيخ ثقافة البذل والعطاء في المجتمع الإماراتي».

شكر
توجه الشيخ الدكتور محمد بن حم بالشكر إلى جميع المتطوعين والعاملين في فريق «عونك يا وطن» على الجهود التي بذلوها طوال أيام الشهر الفضيل، مؤكداً أن العمل التطوعي يسهم في استغلال طاقات أفراده في مجالات مثمرة وهادفة لمصلحة المجتمع، ويعينهم على قضاء أوقاتهم في المفيد، خصوصاً شريحة الشباب.
وتابع: الروح الإيجابية التي يبثها أعضاء فريق «عونك يا وطن» تبعث بالتفاؤل وتبشر بجيل شاب قادم قادر على إكمال مسيرة الآباء والأجداد، مسيرة العطاء والخير التي نشأنا عليها.

 

عونك يا وطن
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