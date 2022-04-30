فتح باب التقديم لـ«حمدان الألكسو للبحث التربوي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، عن انطلاق جائزة «حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز» هذا العام، وفتح أبواب التقدم أمام كافة الباحثين التربويين في جميع أنحاء الوطن العربي، وعلى من يريد التقدم لهذه الجائزة زيارة موقع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال الرابط التالي، وإنشاء حساب والتعرف على شروط التقديم والأوراق المطلوب إرسالها، وذلك قبل موعد غايته 4 سبتمبر 2022.

وتهدف الجائزة التي أطلقها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إلى اكتشاف وتشجيع جميع الباحثين التربويين المتميزين من العرب، بهدف التعريف بهم، وتعميم الممارسات بين جميع المعنيين بالمجال التربوي لكي تتم الاستفادة منها، إلى جانب إثراء المكتبة التربوية العربية بالبحوث المتميزة، وذلك وفق المعايير الدولية، لتحتل مكانتها بين الجوائز العالمية.

ويُمنح الفائز بالجائزة مكافأة نقدية، بالإضافة إلى نشر البحث الفائز في دورية متخصصة تصدرها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

بدوره، قال الدكتور محمد ولد اعمر، المدير العام لمنظمة «الألكسو»: «لقد استقطبت الجائزة في العام الفائت 130 بحثاً من 13 دولة عربية، حيث فازت بها 4 أبحاث تناولت عدة موضوعات مهمة في العملية التربوية والتعليمية. ونحن نتوقّع مشاركة أوسع في الدورة الحالية لما فيه مصلحة القطاع التربوي والتعليمي العربي عموماً».

وتستهدف جائزة «حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز» الباحثين ومجموعات الباحثين التربويين العاملين في المجال التربوي مثل المعلم، ومدير المدرسة، والاختصاصي الاجتماعي، والاختصاصي النفسي، والأستاذ الجامعي.

منظومة

قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تمثّل جائزة (حمدان الألكسو) إرثاً تركه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أجل رفد منظومة التعليم بأحدث الرؤى العالمية والتربوية التي نسعى من خلالها إلى إعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة لقيادة جهود الوطن العربي نحو ترسيخ التعليم.