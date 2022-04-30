ميثاء بنت أحمد تشارك في «كسر الصيام»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، وعدد من أعضاء المؤسسة والمتطوعين المنتسبين للمؤسسة، بالتطوع في فريق توزيع الوجبات الغذائية على الصائمين، ضمن مبادرة «كسر الصيام» والتي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد: شاركت المؤسسة من خلال ذراعها التطوعية، فريق «نعمل نخلص للعمل التطوعي»، في مبادرة «كسر الصيام»، من منطلق العطاء بكل حب وتقدير خلال التطوع، حيث حرصت على ارتداء شعار الهلال الأحمر، تقديراً لدور الهلال الأحمر الإماراتي في دعم مسيرة التطوع لأبناء الإمارات.

ولفتت إلى أن مبادرة كسر الصيام تسهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية، خصوصاً على الطرقات، حيث تؤدي المبادرة لمنح الأريحية لسائقي المركبات وإبعادهم عن السرعة والعجلة في الطريق للحاق بوجبة الإفطار.