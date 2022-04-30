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«وام» تطلع على أحدث توجهات صناعة الإعلام في لاس فيغاس
«وام» تطلع على أحدث توجهات صناعة الإعلام في لاس فيغاس
1 مايو 2022 02:48

لاس فيغاس (وام)

 اطلع وفد من وكالة الأنباء الإمارات/وام/ على أحدث التوجهات العالمية في صناعة الإبداع والاتصالات والتقنيات التحويلية خلال زيارة لمعرض «ناب شو 2022» السنوي، الذي تنظمه الرابطة الوطنية للمذيعين الأميركية في مركز مؤتمرات لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية. ويعد «ناب شو» أكبر تجمع لوسائل الإعلام والترفيه والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، حيث يناقش مستقبل وسائل الترفيه والاعلام وأحدث التقنيات المتقدمة في البث التلفزيوني والإذاعي والإنتاج، وما بعد الإنتاج وجمع الأخبار والبث المباشر والتلفزيون الكبلي والتلفزيون الفضائي. 
كما يناقش أيضاً أحدث توجهات الذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات والواقع المعزز. وتأتي الزيارة بهدف مواكبة «وام» وكوادرها لأحدث التطورات التقنية والحلول الرقمية وتعزيز الشراكات مع وسائل الإعلام المناظرة ورفد المنظومة الإعلامية بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة، بما يعزز مكانة «وام» الرائدة عالمياً في الإعلام. ويلقي وفد «وام» الضوء على الكونغرس العالمي للإعلام والتعريف به ودعوة الشركاء إلى المشاركة في فعالياته المقرر عقدها في نوفمبر القادم في أبوظبي.

لاس فيغاس
وام
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