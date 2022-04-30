انخفاض درجات الحرارة اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً مثيرة للغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة شمالاً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 51 13: والثاني عند الساعة 01:35 والجزر الأول عند الساعة 19:18 والثاني عند 08:12. بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:42 والمد الثاني عند الساعة 21:42 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.