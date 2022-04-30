«كسوة العيد» لـ 150 أسرة نزيل في «عقابية عجمان»

عجمان (الاتحاد)

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان، وبالتعاون مع مؤسسة صندوق الفرج، مبادرة «كسوة العيد»، استفادت منها 150 أسرة من أسر نزلاء المؤسسة، وذلك دعماً لأواصر التكافل المجتمعي ونشر المودة والمحبة بين أفراد المجتمع.

وقال المقدم محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان: إن تنفيذ مبادرة كسوة العيد جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز جودة حياة النزلاء وأسرهم، من خلال تنفيذ المبادرات الخيرية والداعمة لتحسين جودة الحياة، وقد تم تنفيذ المبادرة بدعم سخي من مؤسسة صندوق الفرج، وهي إحدى أهم المؤسسات الخيرية المتميزة بدعمها السخي والمتواصل لنزلاء المؤسسة.

وقدمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية كسوة العيد لعدد 150 أسرة من أسر النزلاء بمبلغ إجمالي وصل إلى 150 ألف درهم، عبارة عن مبالغ مالية تم توزيعها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة صندوق الفرج، وذلك ضمن مبادرات شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد، لإدخال الفرحة والبهجة في نفوس أسر النزلاء وأطفالهم.