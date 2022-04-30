101 مصلى وجامع لعيد الفطر بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

حدد فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأم القيوين توقيت صلاة عيد الفطر المبارك عند الساعة 6 صباحاً، وتقام في 101 مصلى وجامع في مختلف مناطق الإمارة.

وانتهى الفرع بالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين، من تنفيذ أعمال نظافة شاملة وتعقيم لمصليات العيد، وإجراء صيانة لمكبرات الصوت، استعداداً لاستقبال المصلين.

وطالب الفرع باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» من خلال الالتزام بارتداء الكمام طوال وقت الصلاة وتطبيق التباعد الجسدي، واستخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد، وعدم التجمع وتجنب المصافحة قبل وبعد الصلاة بكافة أشكالها، مع الاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.

كما وضعت الجهات الأمنية خطة مرورية تهدف إلى تكثيف الدوريات في الشوارع وعند المصليات وفي الطرق الأكثر كثافة بالمركبات قبل وبعد العيد، حيث توجد الدوريات بدء من مساء اليوم وحتى أيام العيد، وتتوزع على الأسواق والمصليات والجوامع، وعند الإشارات المرورية، لتسهيل حركة السير، وستكون متواجدة طوال الـ 24 ساعة، من أجل توفير الأمن والسلامة والطمأنينة لمستخدمي الطرق، والحد من وقوع الحوادث المميتة.

ودعت جميع مستخدمي الطرق بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة كافية بين المركبات، ووضع حزام الأمان، والانتباه أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.