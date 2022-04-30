بلدية عجمان: إلغاء رسوم المواقف والحدائق تفتح أبوابها

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إكمال كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، من خلال تقديم بعض خدماتها على مدار أيام العيد، لضمان توفير خدمات مثالية ومستمرة للجميع.

وأعلنت الدائرة إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم خلال عطلة عيد الفطر المبارك من السبت 30 أبريل ولغاية الجمعة 6 مايو من العام الحالي، مؤكدة أن مقصب عجمان سيواصل تلقي الذبائح خلال العطلة من الساعة السابعة والنصف صباحاً، محددة الموعد النهائي لاستلامها في الساعة الرابعة عصراً.

وأشارت الدائرة إلى أنها وفرت أيدي عاملة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين في المقصب، وكذلك لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كافة أنواع الأضاحي، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورة لسير العمل في المقصب.

ولفتت إلى أن حدائق الإمارة المفتوحة تستقبل زوارها من العوائل والأفراد والزوار طوال أيام العيد، من الساعة 11 صباحاً وحتى الـ 12 مساء، كما ستفتح الحدائق المسورة أبوابها خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة صباحاً وحتى 11 مساءً، مقدمة جملة من الفعاليات الترفيهية لزوارها من الفئات المختلفة.